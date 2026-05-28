Начальницу почтового отделения осудили в Ижевске за присвоение 940 тыс. рублей

Приговор не вступил в законную силу Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

В Ижевске суд признал начальницу одного из местных отделений почтовой связи виновной в присвоении и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру страны. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Удмуртии.

Установлено, что женщина похитила у АО «Почта России» 940 тыс. руб., а также пыталась скрыть преступление через неправомерную модификацию информации из «Единой автоматизированной системе отделения почтовой связи».

Фигурантка приговорена к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима с отсрочкой до 14-летия ее ребенка.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полкилограмма наркотиков изъяли у жителя Ижевска

Подземный переход у УдГУ в Ижевске откроют к 1 сентября

Упавшего в заброшенный колодец лосенка спасли в Удмуртии