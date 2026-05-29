Мать погибшего в ДТП велосипедиста отсудила 2 млн рублей компенсации в Сарапуле

Фото: Данил Иванов.

Мать погибшего в ДТП велосипедиста через суд взыскала с виновника ДТП и собственницы автомобиля компенсацию морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба Сарапульского городского суда.

Авария произошла в июне 2025 года в Сарапуле. Ответчик без спроса взял автомобиль своей сожительницы и во время поездки сбил велосипедиста. Мужчина получил травмы, в результате которых скончался в тот же день.

Истец просила взыскать с водителя 5 млн рублей компенсации морального вреда и 133 420 рублей расходов на погребение. С собственницы автомобиля она требовала 2,5 млн рублей.

Женщина с иском не согласилась. Она заявила, что в день ДТП ее сожитель в пьяном виде без ее ведома сел за руль и уехал. Разрешения на управление она ему не давала, ключи хранились дома, но сожитель знал, где они лежат. С заявлением об угоне женщина не обращалась.

Мужчина просил снизить размер компенсации. Он полагал, что вины сожительницы в случившемся нет, поскольку аварию спровоцировал он сам, а ключи взял без разрешения.

В ходе разбирательства свою вину в ДТП ответчик не отрицал. Однако суд установил и вину женщины. Она не проконтролировала сожителя и допустила ситуацию, в которой он сел за руль ее авто.

Исковые требования удовлетворили частично. С водителя в пользу матери погибшего взыскали 1,8 млн рублей компенсации морального вреда и 88 970 рублей на погребение. С собственницы автомобиля – 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.

