Жители 15 домов на 9‑й Подлесной в Ижевске остались без горячей воды и газа Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

В ижевском микрорайоне на улице 9 я Подлесная больше двух недель нет газа и горячей воды. Вину за отключение возлагают на управляющую компанию ООО «Квартал». Об этом сообщили в пресс-службе «Народного фронта» Удмуртии.

Порядка 15 многоквартирных домов остались без ресурса в начале мая 2026 года из-за того, что УК не провела своевременную проверку вентиляционных каналов. При этом жильцы требовали проверку еще месяц назад, компания никак не реагировала.

Во всех домах горячее водоснабжение обеспечивают газовые колонки. Топливо также нужно для приготовления пищи. Среди жильцов много детей, есть груднички и лежачие больные – для них отсутствие газа создает серьезные бытовые трудности.

Видео: «Народный фронт» Удмуртии Управляющая компания оставила без газа 15 домов в Ижевске

Закон предписывает проверять вентиляцию не реже трех раз в год. Без исправной вентиляции подавать газ в квартиры опасно. Тем не менее руководство ООО «Квартал» проигнорировало требования и жильцов, и законодательства.

На встрече с собственниками квартир директор компании пообещал немедленно организовать проверку и чистку вентиляции, а затем передать необходимые документы в газовую службу.

«Народный фронт» уже направил обращение в Госжилинспекцию Удмуртии. Общественники просят ведомство оценить, насколько добросовестно ООО «Квартал» исполняет свои обязанности.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полкилограмма наркотиков изъяли у жителя Ижевска

Подземный переход у УдГУ в Ижевске откроют к 1 сентября

Упавшего в заброшенный колодец лосенка спасли в Удмуртии