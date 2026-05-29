Возбуждено уголовное дело. Фото: МВД Удмуртии

33-летний ранее судимый житель Малопургинского район задержан по подозрению в угоне автомобиля 25-летнего ижевчанина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

По данным полиции, в ночь угона подозреваемый увидел припаркованный на 9-ой Подлесной автомобиль «ВАЗ-2105» и забрался в салон, где увидел забытые хозяином ключи. Мужчина завел машину и уехал в село Уром. В пути он не справился с управлением и съехал в кювет. Бросив авто на месте аварии, мужчина скрылся. Отмечается, что у подозреваемого нет водительских прав.

Видео: МВД Удмуртии Жителя Удмуртии задержали за угон автомобиля

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Похищенное транспортное средство возвращено владельцу.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полкилограмма наркотиков изъяли у жителя Ижевска

Подземный переход у УдГУ в Ижевске откроют к 1 сентября

Упавшего в заброшенный колодец лосенка спасли в Удмуртии