33-летний ранее судимый житель Малопургинского район задержан по подозрению в угоне автомобиля 25-летнего ижевчанина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.
По данным полиции, в ночь угона подозреваемый увидел припаркованный на 9-ой Подлесной автомобиль «ВАЗ-2105» и забрался в салон, где увидел забытые хозяином ключи. Мужчина завел машину и уехал в село Уром. В пути он не справился с управлением и съехал в кювет. Бросив авто на месте аварии, мужчина скрылся. Отмечается, что у подозреваемого нет водительских прав.
Видео: МВД Удмуртии
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Похищенное транспортное средство возвращено владельцу.
