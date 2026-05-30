Гороскоп на 31 мая: Раки пострадают от собственной неосторожности, а Водолеи сорвут денежный куш

Отпустите лишнее Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на воскресенье для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Появится желание приготовить что-то особенное, поэтому визит на местный рынок за свежими продуктами окажется очень кстати. В финансовой сфере вероятны мелкие расходы на нужды детей или обустройство кухни, которые не нанесут ущерба бюджету.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Первая половина дня идеально подходит для ревизии гардероба и избавления от того, что давно не используется. Возможны небольшие денежные траты на покупку качественных уходовых средств или абонемента в бассейн, что станет отличной инвестицией в хорошее самочувствие. Позвольте себе полностью расслабиться и не думайте о предстоящих рабочих буднях.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Утро может принести неожиданное известие от дальних родственников, которое заставит вас скорректировать дневные маршруты. Отличный момент для посещения музея или лекции на открытом воздухе, где вы сможете почерпнуть массу интересных идей. Финансовая ситуация останется нейтральной, серьезных трат или внезапных поступлений астрологический фон не предполагает.

Рак (22 июня – 22 июля)

Физический труд на свежем воздухе поможет отвлечься от накопившихся забот и принесет массу удовольствия. Взаимоотношения со второй половинкой будут наполнены нежностью, если вы вместе займетесь обустройством уютного уголка на веранде или балконе. Следите за осанкой во время дачных работ, чтобы избежать перенапряжения мышц спины к концу дня.

Лев (23 июля – 23 августа)

В сфере финансов вероятны небольшие расходы на покупку билетов или сувениров, которые полностью оправдают себя качественными впечатлениями. Одинокие Львы имеют все шансы привлечь к себе заинтересованные взгляды во время прогулки.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Для Дев это воскресенье пройдет под знаком практичности, заботы о комфорте домочадцев и подведения финансовых итогов месяца. Отношения со второй половинкой будут складываться ровно, если вы откажетесь от привычки критиковать партнера за мелкие промахи в ведении хозяйства.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Финансовая ситуация обещает быть стабильной, однако звезды рекомендуют воздержаться от спонтанного заказа дорогостоящих элементов декора через интернет-магазины. В романтических отношениях наступает период гармонии, если вы проявите чуткость и устроите для любимого человека тихий домашний ужин при свечах. Одинокие представители знака могут получить интригующий знак внимания в социальных сетях от человека из общего круга знакомых.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Для Скорпионов воскресный день станет идеальным моментом для глубокой ментальной перезагрузки и избавления от накопившегося за месяц психологического груза. В личной жизни может возникнуть необходимость открыто обсудить со второй половинкой накопившиеся хозяйственные нюансы, и этот диалог заметно укрепит ваше доверие.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Утренние часы прекрасно подходят для организации загородной поездки, легкого похода или дружеского матча на открытой спортивной площадке. В сфере финансов вероятны небольшие, но полностью оправданные расходы на покупку инвентаря для отдыха. Вечером дома постарайтесь плавно переключиться на спокойный лад, чтобы избыток дневных впечатлений не помешал полноценному сну.

Козерог (22 декабря – 20 января)

В семейной жизни воцарится гармония, если вы снизите планку требований к домочадцам и откажетесь от привычного перфекционизма в быту. Отличный момент для того, чтобы разобрать старые папки с документами, рассортировать фотографии или навести идеальный порядок в личной библиотеке.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Первая половина дня идеально подходит для посещения крупного книжного магазина, научно-популярного лектория или мастер-класса по необычному ремеслу. В финансовых вопросах стоит проявить разумную сдержанность: покупка билетов на развлекательные мероприятия может обойтись чуть дороже, чем казалось изначально.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Для Рыб это воскресенье станет идеальным временем для восстановления душевных сил через наведение порядка и уюта в своем жилом пространстве. В сфере финансов проявите аккуратность при совершении мелких онлайн-платежей за коммунальные услуги, внимательно проверяя вводимые реквизиты. Поделитесь своим душевным теплом с теми, кто находится рядом, и не стесняйтесь просить близких о помощи в быту, если чувствуете усталость.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полкилограмма наркотиков изъяли у жителя Ижевска

Подземный переход у УдГУ в Ижевске откроют к 1 сентября

Упавшего в заброшенный колодец лосенка спасли в Удмуртии