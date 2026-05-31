Мотоциклист погиб в Ижевске после столкновения с автобусом

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Смертельное ДТП случилось 30 мая на улице Новоажимова в Ижевске, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
По данным ведомства, около 15:00 55-летний водитель автобуса «МАЗ» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Кавасаки», которым управлял 29-летний мужчина.
От полученных травм мотоциклист скончался в карете скорой помощи. По факту аварии проводится расследование.
