Мотоциклист погиб в Ижевске после столкновения с автобусом

Расследование случившегося продолжается. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Смертельное ДТП случилось 30 мая на улице Новоажимова в Ижевске, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

По данным ведомства, около 15:00 55-летний водитель автобуса «МАЗ» при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Кавасаки», которым управлял 29-летний мужчина.

От полученных травм мотоциклист скончался в карете скорой помощи. По факту аварии проводится расследование.

