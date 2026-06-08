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НовостиОбщество8 июня 2026 10:00

Деревья вырубили на площади у Троицкого собора в Ижевске

Работы провели перед благоустройством «карманного» парка
Виола Романова
На площади у Троицкого собора в Ижевске вырубили деревья под «карманный» парк. Фото: Елизавета Четверикова

На площади у Троицкого собора в Ижевске вырубили деревья под «карманный» парк. Фото: Елизавета Четверикова

В Ижевске на перекрестке улиц Удмуртской и Советской вырубили зеленые насаждения, которые росли с южной стороны Троицкого собора. Также на парковке у храма демонтировали старое асфальтовое покрытие.

Фото: Елизавета Четверикова

Фото: Елизавета Четверикова

Фото: Елизавета Четверикова

Фото: Елизавета Четверикова

Работы провели в рамках реконструкции улицы Удмуртской, на участке от Кирова до Ленина. Во время этого проекта подрядчик должен благоустроить нескольких небольших парков вдоль магистрали. Одна из таких зон отдыха должна появиться именно на прихрамовой площади.

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