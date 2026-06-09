В Ижевске открыли пункт бесплатного приема старых шин

Временный пункт приема старых покрышек открыли в Ижевске. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске начал работу временный пункт сбора автомобильных покрышек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Прием шин организован по адресу: улица Буммашевская, 5. Пункт работает до 10 июня с 10:00 до 20:00. Услуга бесплатная.

Фото: администрация Ижевска

В переработку принимают легковые, крашеные и шипованные шины, а также грузовые диаметром не более 22,5. Отслужившую резину можно сдавать вместе с дисками. Не подлежат приему сельскохозяйственные, крупногабаритные, индустриальные и авиационные шины. Также не принимаются покрышки от погрузчиков и рваная грузовая авторезина.

Фото: администрация Ижевска

Все собранные шины отправят на завод в Нижнекамск. Там из вторсырья произведут новую продукцию – от резиновой крошки до моторного топлива.

Если акция окажется востребованной, власти намерены определить постоянную площадку для регулярного сбора.

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