Два подростка пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Ижевске

Вечером 12 июня на Воткинском шоссе в Ижевске произошло пьяное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
Нетрезвый 41-летний водитель автомобиля «Лада Веста» нарушил безопасную дистанцию во время движения и врезался в «Ниссан Тиида» под управлением 53-летнего мужчины, который ехал впереди него.
В столкновении пострадали два несовершеннолетних пассажира «Лады»: 14-летний мальчик и 13-летняя девочка. Детей с травмами увезли в больницу.
На нетрезвого водителя составлены административные материалы. Автомобиль увезли на специализированную стоянку.
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