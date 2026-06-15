Два подростка пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Ижевске

Пострадавших увезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Вечером 12 июня на Воткинском шоссе в Ижевске произошло пьяное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

Нетрезвый 41-летний водитель автомобиля «Лада Веста» нарушил безопасную дистанцию во время движения и врезался в «Ниссан Тиида» под управлением 53-летнего мужчины, который ехал впереди него.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В столкновении пострадали два несовершеннолетних пассажира «Лады»: 14-летний мальчик и 13-летняя девочка. Детей с травмами увезли в больницу.

На нетрезвого водителя составлены административные материалы. Автомобиль увезли на специализированную стоянку.

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