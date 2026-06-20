Удмуртская меняется: показываем, как идет главное благоустройство этого лета

Удмуртскую благоустраивают комплексно: проезжая часть, тротуары, газоны, фасады. Фото: Алексей Филинов

На улице Удмуртской в Ижевске продолжается второй этап масштабного благоустройства. До осени здесь обновят проезжую часть, тротуары, фасады девяти зданий, карманные парки и подземный переход возле УдГУ.

Сейчас работы идут на девяти из двенадцати участков тротуаров. Вместо старого покрытия уложат широкоформатную плитку, установят пандусы, новое освещение, скамейки и урны. Кроме того, вдоль магистрали появятся четыре карманных парка с беседками для отдыха.

К сентябрю ижевчане вновь смогут переходить проезжую часть у УдГУ через подземный пешеходный переход. На объекте уже началась облицовка стен. Фото: Алексей Филинов

Уже в ближайшие дни стартует ремонт проезжей части. На Удмуртской изменят конфигурацию некоторых перекрестков, обустроят островки безопасности на пешеходных переходах, заменят контактную сеть троллейбусов, светофоры, освещение и элементы интеллектуальной транспортной системы.

Полностью перекрывать движение по улице не планируется. С июля ограничения будут вводить поэтапно, сохраняя проезд по двум полосам. Водителям рекомендуют по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Привычный асфальт на обновленных тротуарах заменит широкоформатная плитка. На время работ для пешеходов устроили огороженные обходные пути. Фото: Алексей Филинов

Параллельно идет ремонт фасадов девяти домов на Удмуртской, Советской и площади 50 лет Октября. На объектах работают несколько бригад промышленных альпинистов.

Продолжается и реконструкция подземного перехода у УдГУ. Сейчас подрядчик выполняет облицовочные работы. Завершить обновление объекта планируется к сентябрю.

После завершения всех работ Удмуртская должна стать не только одной из главных транспортных артерий города, но и более комфортным общественным пространством для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на 21 июня: Раки почувствуют перемены, а Стрельцы пересмотрят окружение

В Удмуртии на реке Ува погиб 8-летний мальчик

В Ижевске непотушенный окурок едва не стал причиной пожара в двух квартирах