Удмуртская меняется: показываем, как идет главное благоустройство этого лета

На улице Удмуртской в Ижевске продолжается второй этап масштабного благоустройства. До осени здесь обновят проезжую часть, тротуары, фасады девяти зданий, карманные парки и подземный переход возле УдГУ.
Сейчас работы идут на девяти из двенадцати участков тротуаров. Вместо старого покрытия уложат широкоформатную плитку, установят пандусы, новое освещение, скамейки и урны. Кроме того, вдоль магистрали появятся четыре карманных парка с беседками для отдыха.
Уже в ближайшие дни стартует ремонт проезжей части. На Удмуртской изменят конфигурацию некоторых перекрестков, обустроят островки безопасности на пешеходных переходах, заменят контактную сеть троллейбусов, светофоры, освещение и элементы интеллектуальной транспортной системы.
Полностью перекрывать движение по улице не планируется. С июля ограничения будут вводить поэтапно, сохраняя проезд по двум полосам. Водителям рекомендуют по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Параллельно идет ремонт фасадов девяти домов на Удмуртской, Советской и площади 50 лет Октября. На объектах работают несколько бригад промышленных альпинистов.
Продолжается и реконструкция подземного перехода у УдГУ. Сейчас подрядчик выполняет облицовочные работы. Завершить обновление объекта планируется к сентябрю.
После завершения всех работ Удмуртская должна стать не только одной из главных транспортных артерий города, но и более комфортным общественным пространством для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.
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