Отца семи детей из Сарапула осудили за пьяную езду

Подсудимый признал вину Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

31-летний житель Сарапула признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Сарапульского городского суда.

Установлено, что утром 30 апреля 2026 года сотрудники Госавтоинспекции оставили автомобиль подсудимого и зафиксировали факт опьянения. После мужчину направили на медицинское освидетельствование, но он отказался, что также является нарушением.

Отмечается, что ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение ПДД.

При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе признание вины и наличие на иждивении семи детей. Мужчину направили на обязательные работы на 200 часов, а также лишили водительских прав на два года.

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