Двух мужчин обвиняют в хищении 7 млн рублей у концерна «Калашников» в Ижевске

Обвиняемых поместили под домашний арест до 17 сентября. Фото: пресс-служба судов Удмуртии

В Ижевске суд избрал меру пресечения 44-летнему и 37-летнему жителям Челябинска, обвиняемым в хищении средств у АО «Концерн «Калашников». Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

По версии следствия, в период с июня 2024 по апрель 2025 года обвиняемые, обладая управленческими полномочиями и действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными сотрудниками концерна, похитили у предприятия 7 475 860 рублей. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ.

Суд, заслушав стороны и изучив материалы, избрал в отношении обоих фигурантов меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 26 суток – до 17 сентября. Им установлен ряд ограничений: запрет на свободное передвижение, общение с посторонними лицами, ведение переговоров через любые средства связи, а также получение и отправление корреспонденции.

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