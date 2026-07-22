Мужчину задержали за хищение 4 тысяч литров «дизеля» у компании в Удмуртии

Общая сумма ущерба превысила 450 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Нижегородской области задержали в Удмуртии по подозрению в хищении дизельного топлива у организации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

По данным полиции, ранее мужчина работал в пострадавшей компании. После окончания трудового договора подозреваемый уехал к родственникам в Балезино, не вернув бывшему работодателю топливную карту. В последующем он заметил, что карта продолжает пополняться, и решил на этом подзаработать. Мужчина предлагал клиентам АЗС заправиться «дизелем» по сильно заниженной стоимости.

Недостача обнаружилась в организации через два месяца во время учета горюче-смазочных средств. За это время подозреваемый похитил 4,4 тысячи литров топлива на общую сумму более 450 тысяч рублей. Сейчас этот ущерб возмещен в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Мужчина может лишиться свободы на срок до 6 лет.

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