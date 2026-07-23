Ввод жилья в Удмуртии сократился на 11%

Средняя площадь новой квартиры – 70 кв. м. Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первого полугодия 2026 года в Удмуртии было введено 667 тыс. кв. м жилых помещений, что на 11,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (751,6 тыс.), сообщает Удмуртстат.

52,9% введенного объема (352,8 тыс. кв. м) приходится на дома, построенные населением. В общей сложности за шесть месяцев в регионе ввели 9669 квартир, их средняя площадь – 70 кв. м.

По вводу жилья среди регионов ПФО наша республика занимает 5-е место.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ребенок утонул на пруду в Удмуртии

Квартиру с дефектами предоставили переселенцу из аварийного жилья в Удмуртии

Женщина проткнула руку пикой оградки на Хохряковском кладбище в Удмуртии