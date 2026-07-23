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НовостиНедвижимость23 июля 2026 3:23

Ввод жилья в Удмуртии сократился на 11%

Всего в регионе сдали без малого 10 тыс. квартир
СУББОТИН Егор
Средняя площадь новой квартиры – 70 кв. м.

Средняя площадь новой квартиры – 70 кв. м.

Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первого полугодия 2026 года в Удмуртии было введено 667 тыс. кв. м жилых помещений, что на 11,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (751,6 тыс.), сообщает Удмуртстат.

52,9% введенного объема (352,8 тыс. кв. м) приходится на дома, построенные населением. В общей сложности за шесть месяцев в регионе ввели 9669 квартир, их средняя площадь – 70 кв. м.

По вводу жилья среди регионов ПФО наша республика занимает 5-е место.

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