Экс-министру природных ресурсов Удмуртии запросили семь лет колонии

Экс-главе Минприроды Удмуртии запросили семь лет за злоупотребление полномочиями. Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Государственное обвинение запросило семь лет лишения свободы для бывшего министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Прокурор также попросила суд назначить дополнительное наказание – лишение права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанные с управленческими функциями, на срок три года.

Удалов был задержан весной 2024 года. По версии следствия, в период с июля 2019 по декабрь 2020 года экс-чиновник принял и утвердил исполнительную документацию от ООО «Дельта строй», которая содержала завышенные данные об объеме работ по расчистке русла реки Увы. В результате федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму более 23 миллионов рублей.

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