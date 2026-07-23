100 млн рублей выделят на ремонт дороги Ува – Селты в Удмуртии

Работы начнутся после проведения торгов по выбору подрядной организации. Фото: Миндортранс Удмуртии

100 млн рублей направят из регионального бюджета на ремонт дороги Ува-Селты. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса Удмуртии.

В порядок приведут около трех километров пути: от перекрестка улиц Пушкина и Энгельса в поселке Ува, далее по улицам Станционной и Толстого до развязки у автозаправочной станции, где расходятся дороги на Вавож, Селты и Сюмси.

Долгое время этот участок поддерживался лишь в рамках содержания – преимущественно ямочным ремонтом, без капитального обновления.

В этом году на объекте срежут старое покрытие и уложат два новых слоя асфальта. Для повышения безопасности движения в границах населенного пункта также обустроят новые тротуары.

Работы начнутся после проведения торгов по выбору подрядной организации.

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