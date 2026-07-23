Грузовик загорелся на дороге в Удмуртии

Площадь пожара составила три кв. м. Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Днем 22 июля на дороге в деревне Верхние Кивары Шарканского района загорелся грузовик «Урал». Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

Огонь повредил салон автомобиля и моторный отсек на площади три кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность системы выпуска отработанных газов.

Отмечается, что на этой неделе это уже четвертый пожар с автомобилем.

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