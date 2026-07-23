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НовостиПроисшествия23 июля 2026 7:00

Жительница Сарапула обвиняется в хищении 5,4 млн рублей у ТСЖ

Кражи проводились через фиктивные платежки
Виола Романова
Ущерб потерпевшим полностью возмещен

Ущерб потерпевшим полностью возмещен

Фото: Данил Иванов.

50-летняя жительница Сарапула обвиняется в 10 эпизодах мошенничества в сфере ЖКХ и 10 эпизодах неправомерного оборота средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

По версии следствия, с 2008 года обвиняемая выполняла административно-хозяйственные функции в нескольких товариществах собственников жилья города, что давало ей доступ к расчетным счетам организаций и полномочия по распоряжению деньгами.

В период с 2022 по 2025 год, злоупотребляя доверием представителей ТСЖ, женщина сформировала фиктивные платежные поручения и через аккаунты счетов ТСЖ переводила средства на банковский счет своего родственника. В назначении платежей она указывала ложные сведения об оплате услуг по договорам, которые в реальности не заключались. Всего таким способом фигурантка похитила более 5,4 млн рублей.

В ходе расследования проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, допрошены свидетели и потерпевшие. Ущерб потерпевшим полностью возмещен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд.

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