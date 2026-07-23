Ежедневно на стройке заняты около 90 человек. Фото: Канал Романа Ефимова в МАХ

В Ижевске продолжается благоустройство набережной – строители перешли к финишным работам. Об этом в соцсетях сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

Фото: Канал Романа Ефимова в МАХ

«Подземные» работы завершены: железобетонные конструкции и инженерные сети почти готовы. Сейчас на объекте укладывают гранит на лестницах в районе амфитеатра, плитку и брусчатку на пешеходных зонах, а также рулонный газон на склонах. Параллельно монтируют малые архитектурные формы.

Фото: Канал Романа Ефимова в МАХ

До конца августа подрядчики должны завершить устройство пешеходных и велодорожек, установку освещения и высадку деревьев и кустарников. Ежедневно на стройке заняты около 90 человек.

Фото: Канал Романа Ефимова в МАХ

Осенью, по словам Ефимова, горожане смогут прогуляться или прокатиться на велосипеде вдоль пруда всей семьей.

Фото: Канал Романа Ефимова в МАХ

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