Обвиняемую в хищении более 25 млн рублей женщину арестовали в Глазове

Сумма ущерба превысила 25 млн рублей Фото: Данил Иванов.

В Глазове суд избрал меру пресечения 55-летней местной жительнице, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

По данным правоохранителей, с 2009 года обвиняемая работала директором одного из магазинов города. Злоупотребляя доверием учредителя, она похитила у него более 25 млн рублей.

В суде адвокат просил поместить женщину под домашний арест. Но суд счел, что обвиняемая может попытаться скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, а также оказать давление на потерпевшую и свидетелей. Женщину отправили в заключение под стражу на два месяца.

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