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НовостиОбщество24 июля 2026 16:01

Погода в Ижевске на 25 июля: дожди и до +31°С

Прогноз на день
СУББОТИН Егор
Хорошего дня!

Хорошего дня!

Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 25 июля, в Ижевске ожидается облачная погода, пройдет дождь, местами возможны грозы. Такой прогноз дает Гидрометцентр Удмуртии.

Столбик термометра в дневные часы поднимется до +29°..+31°С, ветер южный, 7-12 м/с.

Хорошего дня!

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