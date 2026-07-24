Погода в Ижевске на 25 июля: дожди и до +31°С

Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В субботу, 25 июля, в Ижевске ожидается облачная погода, пройдет дождь, местами возможны грозы. Такой прогноз дает Гидрометцентр Удмуртии.
Столбик термометра в дневные часы поднимется до +29°..+31°С, ветер южный, 7-12 м/с.
Хорошего дня!
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