Грузовик врезался в два автомобиля на федеральной трассе в Удмуртии

Утром 24 июля на участке федеральной трассы в Завьяловском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
68-летний водитель грузового автомобиля «Донгфенг» отвлекся от управления и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобили «Митсубиси» и «Лада Веста» под управлением 54-летнего и 31-летнего мужчин соответственно.
В аварии пострадали водители грузовых автомобилей, их увезли в больницу.
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