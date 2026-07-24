Грузовик врезался в два автомобиля на федеральной трассе в Удмуртии

В аварии пострадало два человека. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Утром 24 июля на участке федеральной трассы в Завьяловском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

68-летний водитель грузового автомобиля «Донгфенг» отвлекся от управления и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобили «Митсубиси» и «Лада Веста» под управлением 54-летнего и 31-летнего мужчин соответственно.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В аварии пострадали водители грузовых автомобилей, их увезли в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

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