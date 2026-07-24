5-летний мальчик на самокате попал под колеса авто в Ижевске

Родителей просят повторять с детьми правила поведения на дороге. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В Ижевске вечером 23 июля произошла дорожная авария с участием 5-летнего мальчика, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

39-летний водитель автомобиля «Чери Тигго» сбил ребенка, выехал на проезжую часть на самокате вне зоны пешеходного перехода из-за припаркованной машины.

Малыша с травмами отправили в больницу.

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