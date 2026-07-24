5-летний мальчик на самокате попал под колеса авто в Ижевске

В Ижевске вечером 23 июля произошла дорожная авария с участием 5-летнего мальчика, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
39-летний водитель автомобиля «Чери Тигго» сбил ребенка, выехал на проезжую часть на самокате вне зоны пешеходного перехода из-за припаркованной машины.
Малыша с травмами отправили в больницу.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Глава Удмуртии выразил соболезнования родным погибших в Кирове
Предприятие в Удмуртии выплатит 100 тыс. руб. пострадавшему на работе сотруднику
Грузовик врезался в два автомобиля на федеральной трассе в Удмуртии