Пенсионера осудят в Удмуртии за убийство бывшей жены

Мужчине грозит длительный срок Фото: Амир Закиров. Перейти в Фотобанк КП

В Камбарском районе перед судом по обвинению в убийстве предстанет 68-летний местный житель, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в ночь на 30 мая текущего года после совместного распития спиртного мужчина в ходе ссоры нанес бывшей жене удар ножом в сердце. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

По делу утверждено обвинительное заключение. Его рассмотрит Камбарский районный суд.

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