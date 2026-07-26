В Ижевске почти на две недели ограничат движение на проезде по улице Ворошилова

Ограничения связаны с ремонтом проезжей части. Фото: Администрация Ижевска

В Ижевске с 3 по 16 августа введут временные ограничения движения транспорта на участке проезда между домами № 42 и № 6 по улице Ворошилова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение будет ограничено с 8:00 3 августа до 23:00 16 августа. Причиной станут работы по реконструкции тепловой сети, которые потребуют проведения ремонта на проезжей части.

Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения схемы движения и выбирать альтернативные маршруты.

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