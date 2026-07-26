В Ижевске задержали мужчину, потратившего деньги с найденной банковской карты

Мужчина успел потратить почти 6 тыс. рублей. Фото: пресс-служба МВД Удмуртии

В Ижевске сотрудники полиции задержали 43-летнего местного жителя, подозреваемого в краже денежных средств с банковского счета, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

По версии следствия, мужчина нашел банковскую карту 35-летней ижевчанки на одной из улиц частного сектора Ленинского района. До того как владелица успела заблокировать карту, он несколько раз расплатился ею в ближайших магазинах, используя бесконтактную оплату.

Ущерб, причиненный потерпевшей, превысил 5,9 тыс. рублей. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). На время следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Причиненный ущерб он возместил в полном объеме.

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