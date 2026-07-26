Погода в Ижевске на 27 июля: жара до +34°С и переменная облачность

В ночь на понедельник, 27 июля, температура воздуха в Ижевске составит около +22°С. Днем, по данным Гидрометцентра Удмуртии, столбики термометров поднимутся до +34°С.
Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7–12 м/с.
Из-за аномально высокой температуры жителям рекомендуют по возможности избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы, соблюдать питьевой режим и пользоваться головными уборами.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Дорогу размыло у деревни в Глазовском районе
Жителя Ижевска задержали при попытке кражи из магазина техники
Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе в Удмуртии