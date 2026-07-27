Водитель «ВАЗа» насмерть сбил 29-летнюю девушку на федеральной трассе в Удмуртии

Ночью 27 июня на участке федеральной трассы в Якшур-Бодьинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» сбил 29-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В столкновении она умерла.
Полиция проводит по факту ДТП расследование.
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