Водитель «ВАЗа» насмерть сбил 29-летнюю девушку на федеральной трассе в Удмуртии

Полиция проводит по факту ДТП расследование. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Ночью 27 июня на участке федеральной трассы в Якшур-Бодьинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» сбил 29-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В столкновении она умерла.

Полиция проводит по факту ДТП расследование.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дорогу размыло у деревни в Глазовском районе

Жителя Ижевска задержали при попытке кражи из магазина техники

Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе в Удмуртии