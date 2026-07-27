Два человека утонули за выходные в Удмуртии

Оба случая произошли в местах необорудованных для купания. Фото: МЧС Удмуртии

26 июля на водоемах Удмуртии утонули два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Первый случай произошел в районе 5:00 на реке Ува. 17-летний подросток решил поплавать в водоеме, но на сушу уже не вышел. Водолазы обыскали дно и подняли его тело из воды.

Днем в акватории пруда в деревне Соколовка Сарапульского района утонул 54-летний мужчина. Его тело извлекли из воды очевидцы.

Отмечается, что оба случая произошли в местах необорудованных для купания.

Всего с начала мая на водоемах Удмуртии произошло 17 происшествий: 11 человек погибли, из них трое детей.

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