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НовостиОбщество27 июля 2026 5:42

Движение общественного транспорта остановили в Ижевске из-за угрозы атаки БПЛА

Режим «Опасное небо» ввели в Удмуртии
Виола Романова
Движение общественного транспорта приостановили в Ижевске

Движение общественного транспорта приостановили в Ижевске

Фото: Данил Иванов.

27 июля в Ижевске временно остановили движение автобусов, трамваев и троллейбусов. Об этом предупредили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Ограничение на проезд ввели для обеспечения безопасности граждан в рамках действия режима «Опасное небо».

Пассажиров просят покинуть салоны общественного транспорта и найти укрытие. Движение будет восстановлено после снятия ограничений.

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