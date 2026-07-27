Движение общественного транспорта остановили в Ижевске из-за угрозы атаки БПЛА

Фото: Данил Иванов.
27 июля в Ижевске временно остановили движение автобусов, трамваев и троллейбусов. Об этом предупредили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.
Ограничение на проезд ввели для обеспечения безопасности граждан в рамках действия режима «Опасное небо».
Пассажиров просят покинуть салоны общественного транспорта и найти укрытие. Движение будет восстановлено после снятия ограничений.
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