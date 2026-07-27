Движение общественного транспорта остановили в Ижевске из-за угрозы атаки БПЛА

Движение общественного транспорта приостановили в Ижевске Фото: Данил Иванов.

27 июля в Ижевске временно остановили движение автобусов, трамваев и троллейбусов. Об этом предупредили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Ограничение на проезд ввели для обеспечения безопасности граждан в рамках действия режима «Опасное небо».

Пассажиров просят покинуть салоны общественного транспорта и найти укрытие. Движение будет восстановлено после снятия ограничений.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водитель «ВАЗа» насмерть сбил 29-летнюю девушку на федеральной трассе в Удмуртии

Дорогу размыло у деревни в Глазовском районе

Жителя Ижевска задержали при попытке кражи из магазина техники