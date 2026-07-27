Александр Бречалов: Мы отражаем самую массированную атаку БПЛА за последнее время

Фото: Филинов Алексей.
Несколько беспилотников сбили в небе над Удмуртией утром 27 июля. Об этом в соцсетях сообщил Глава республики Александр Бречалов.
«В настоящий момент силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики. Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников», – сказал руководитель региона.
На данный момент, информации о пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Напомним, с 6:22 в Удмуртии действуют режимы «Беспилотная опасность» и «Опасное небо».
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