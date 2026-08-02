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НовостиОбщество2 августа 2026 14:18

Погода в Ижевске на 3 августа: солнце и до +27°С

Прогноз на день
Источник:kp.ru
Хорошего дня!

Хорошего дня!

Фото: Эдуард КАРИПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 3 августа, в Ижевске ожидается солнечная погода, без осадков. Такой прогноз дает Гидрометцентр Удмуртии.

Столбик термометра в дневные часы поднимется до +25°..+27°С, ветер северов-восточный, 6-11 м/с.

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