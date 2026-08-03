Вековые тополя спилили на проезде Дерябина в Ижевске

Информации о высадке новых саженцев на этом месте пока нет. Фото: КИК «Антей»

Вековые тополя, высаженные еще в начале XX века, спилили на проезде Дерябина в Ижевске. Об этом сообщили в культурно-историческом клубе «Антей» ВКонтакте.

Деревья напротив Главного корпуса Ижевского оружейного завода высадили учащиеся Оружейной школы в ходе Праздника древонасаждений.

«В те годы акция по высаживанию деревьев проходила массово по всей России. Она ставила задачу озеленения городов и окрестных территорий», – пояснили в клубе.

В 2024 и 2025 годах тополя уже подвергались обрезке – кроны практически полностью удалили, оставив лишь стволы и отдельные ветки. Теперь от них ничего не осталось. Информации о высадке новых саженцев на этом месте пока нет.

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