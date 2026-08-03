Единая Городская клиническая поликлиника заработала в Ижевске

Ни одно лечебное учреждение не закрывается и не переносится. Фото: vk.ru/dr.bagin

1 августа в Ижевске заработала единая Городская клиническая поликлиника. Об этом ВКонтакте сообщили министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

К поликлинике по территориальному принципу прикреплены 130 тысяч взрослых и около 14 тысяч детей. Возглавила учреждение Наталья Волчкова, ранее руководившая городскими поликлиниками № 10 и № 5.

«Хочу еще раз подчеркнуть – мы идем путем объединения, консолидации ресурсов – как кадровых, так и технических. Пациенты смогут записаться на прием к специалисту или на диагностическое обследование в любое структурное подразделение поликлиники», – пояснил министр.

Ни одно лечебное учреждение не закрывается и не переносится, все врачи продолжают работать на своих местах. Также в больнице заработает рентген-аппарат и появятся два новых флюорографа.

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