Водитель «Рено Дастер» умер в ДТП на трассе в Удмуртии

Днем 2 августа на автодороге Можга – Нылга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
40-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет и опрокинулся. От полученных в аварии травм мужчина умер.
По предварительным данным, у погибшего не было водительских прав. Кроме того, он не был пристегнут ремнем безопасности. Полиция проводит по факту ДТП расследование.
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