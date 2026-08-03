Адвоката арестовали в Ижевске по обвинению в пособничестве мошенничеству

Суд поместил обвиняемого под стражу до 30 сентября. Фото: пресс-служба судов Удмуртии

В Ижевске по обвинению в пособничестве мошенничеству арестовали адвоката Николая Слабеева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

По версии следствия, в период с сентября 2025 года по июль 2026 года Слабеев вместе с другим адвокатом помогали своему клиенту похитить у бывшей супруги 4 950 000 рублей, которые ей полагались по мировому соглашению при разводе. Кроме того, фигуранты, как полагает следствие, пытались лишить женщину еще 14 300 000 рублей – оставшейся части компенсации.

Исследовав представленные материалы дела, заслушав мнения участников процесса, суд поместил обвиняемого под стражу до 30 сентября.

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