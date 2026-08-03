Компания в Ижевске задолжала сотрудникам более 9 млн рублей зарплаты

Принятыми следствием мерами ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

49-летний руководитель коммерческой организации в Ижевске обвиняется в невыплате заработной платы работникам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

Установлено, что с мая 2025 года по март 2026 года обвиняемый не оплатил труд 27 сотрудников за период свыше двух месяцев. Общая сумма задолженности по зарплате превысила 9 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Принятыми следствием мерами ущерб потерпевшим возмещен в полном объеме.

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