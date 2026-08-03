Экс-глава Минприроды Удмуртии Денис Удалов осужден на 5 лет колонии

Приговор в законную силу не вступил. Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Октябрьский районный суд Ижевска вынес приговор бывшему министру природных ресурсов и окружающей среды Удмуртии Денису Удалову, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает журналист «КП-Ижевск» из зала суда, экс-чиновник приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Удалов и бывший руководитель АУ УР «Удмуртлес» Руслан Эмир-Усейнов были задержаны весной 2024 года. По версии следствия, в 2019-2020 годах они приняли и согласовали документацию от ООО «Дельта Строй», содержащую завышенные данные об объемах работ по расчистке русла реки Ува в Вавожском районе. Работы велись в рамках национального проекта «Экология». Ущерб федеральному бюджету, по оценке следствия, превысил 23 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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