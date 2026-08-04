«Аэрофлот» запускает собственные рейсы из Ижевска в Москву и Сочи

Аэрофлот запускает собственные рейсы на линиях Москва – Ижевск и Ижевск – Сочи Фото: Архив КП.

Группа «Аэрофлот» увеличивает присутствие в Удмуртии, запуская рейсы по маршрутам Москва – Ижевск и Ижевск – Сочи. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, общее количество доступных мест на рейсах в столицу республики и обратно вырастет втрое – пассажирам дополнительно предложат более 55,5 тысячи кресел. Это позволит компенсировать объемы перевозок и перевезти клиентов авиакомпании «ИжАвиа», прекратившей полеты.

На направлении Москва – Ижевск «Аэрофлот» открывает собственные рейсы с частотой до трех в неделю в августе. Авиакомпания «Россия» (входит в группу) дополнительно вводит несколько новых рейсов, а также увеличивает частоту уже существующих. Суммарно в августе на линии будет доступно более 40,4 тысячи кресел – это более чем вдвое превышает прежние показатели.

На маршруте Ижевск – Сочи «Аэрофлот» также запускает собственный рейс с частотой до двух раз в неделю. «Россия» добавляет еще пять рейсов в неделю. Таким образом, в августе группа обеспечит ежедневное авиасообщение между Удмуртией и курортом, выставив на продажу более 11,3 тысячи мест.

Кроме того, с 10 августа «Победа» начинает летать по маршруту Санкт-Петербург – Ижевск: до трех рейсов в неделю, на август запланировано 3780 кресел.

В дальнейшем частота полетов будет корректироваться в зависимости от спроса и сезона. Напомним, с 1 августа «Аэрофлот» приступил к перевозке пассажиров «ИжАвиа», которая остановила полеты из-за аннулирования сертификата эксплуатанта.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ушедший в отставку премьер Удмуртии может возглавить «Ижавиа»

Жителя Ижевска осудили за сокрытие более 5 млн рублей от налоговой

8-летний ребенок на квадроцикле врезался в автомобиль в Ижевске