Обновленный аэропорт открыли в прошлом году. Фото: Данил Иванов

Авиакомпания Удмуртии «Ижавиа» не смогла подтвердить устранение нарушений, связанных с безопасностью полетов. Билеты с 1 августа больше не продаются, маршруты могут перейти «России» и S7, а перевозчика и аэропорт Ижевска, вероятно, приватизируют по отдельности. Что все это значит? И какова дальнейшая судьба авиакомпании? Собрали все, что известно к этому часу.

Росавиация аннулирует сертификат «Ижавиа»

«Ижавиа» не смогла подтвердить, что исправила нарушения, связанные с безопасностью полетов. Поэтому Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники. В конце апреля Росавиация ограничила срок действия сертификата перевозчика до 28 июля. До этого производственную базу «Ижавиа» проверил Ространснадзор.

Во время проверки, выяснилось, что некоторые самолеты допускали к полетам без полного технического обслуживания. Были вопросы и к графикам работы экипажей. Кроме того, система управления безопасностью полетов работала ненадлежащим образом. Руководству «Ижавиа» дали время на исправление нарушений. Однако компания не смогла подготовить план, который устроил бы регулятора.

На сайте перевозчика сейчас нельзя купить билеты на рейсы с 1 августа. Дозвониться до колл-центра журналистам не удалось. «Коммерсантъ» направил запросы в Росавиацию, «Ижавиа» и правительство Удмуртии, которому принадлежит авиакомпания.

«Ижавиа» занимается регулярными пассажирскими перевозками из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Махачкалу. В структуру компании также входит аэропорт Ижевска.

После прекращения полетов направления «Ижавиа» распределят между перевозчиками, которые уже работают в Удмуртии. В первую очередь речь идет об авиакомпаниях «Россия» и S7.

Что будет с «Ижавиа» и аэропортом Ижевска

В апреле правительство республики сообщило о планах продать авиакомпанию вместе с аэропортом. Одна из причин - самолеты «Ижавиа» быстро «стареют». Покупка новых МС-21 обошлась бы региону в сумму, равную четверти всего годового бюджета Удмуртии.

Авиакомпания Удмуртии входит в топ-20 по России. Фото: Данил Иванов

Глава правительства республики Роман Ефимов говорил, что продажа «Ижавиа» и аэропорта может пройти в лучшем случае в конце 2026 года. После аннулирования сертификата планы могут измениться. Скорее всего, авиакомпанию и аэропорт Ижевска будут продавать отдельно.

Вернуть аннулированный сертификат нельзя. Но теоретически «Ижавиа» могут продать как юридическое лицо вместе с сотрудниками. Новый владелец сможет заново пройти процедуру получения сертификата. Другой вариант - распродать имущество компании, в том числе самолеты.

Какие самолеты есть у авиакомпании «Ижавиа»

В парке перевозчика находятся два Boeing-737-800 и четыре Як-42. По данным Flightradar24, Як-42 сейчас не выполняют регулярные рейсы. При этом самолеты сохраняют сертификаты летной годности. Они указаны в реестре Росавиации.

Главный интерес для покупателей представляют два Boeing-737-800. Это один из самых распространенных в России типов иностранных пассажирских самолетов.

Одним из возможных покупателей называют «Победу», которая входит в группу «Аэрофлот». Эта авиакомпания использует только самолеты Boeing-737. По мнению собеседников «Коммерсанта», перевозчик может претендовать на оба самолета «Ижавиа».

Сколько заработала «Ижавиа» в 2025 году

По итогам 2025 года выручка авиакомпании выросла на 9,6% и достигла 6,88 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза - до 1,7 млрд руб.

«Ижавиа» входит в топ-20 авиакомпаний России. При этом за 2025 год пассажиропоток перевозчика снизился на 3% и составил 674 тыс. человек. Аэропорт Ижевска принимает рейсы «Ижавиа», «России», S7 и «Азимута». Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот».

В 2025 году аэропорт обслужил 866 тыс. пассажиров. Это на 4,2% меньше, чем в 2024 году.

Кто может купить Boeing-737 и Як-42 «Ижавиа»

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Федор Борисов считает, что при отдельной продаже самолетов и аэропорта самые ценные активы быстро найдут покупателей.

Скорее всего, имущество компании продадут. Фото: Данил Иванов

По его словам, наибольший спрос будет на два Boeing-737-800. Такие самолеты широко используют в России и других странах. Их сравнительно просто обслуживать, поэтому они остаются востребованными. Покупатели могут найтись и на Як-42. Федор Борисов предположил, что ими могут заинтересоваться компании, которые продолжают использовать этот тип самолетов, например «Красавиа».

Эксперт отметил, что Як-42 считается достаточно неприхотливым самолетом и востребован в северных регионах. Такие борта могут купить не только для полетов, но и ради запчастей.

По мнению Федора Борисова, даже полное прекращение работы «Ижавиа» не должно заметно повлиять на общий пассажиропоток.

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