Сигнал «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии 4 августа в 10:00

Фото: Архив КП.
4 августа в 10:30 в Удмуртии отменили сигнал «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Госкомитета региона по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.
Напомним, ограничения ввели в 9:00. Сообщений о ЧП в этот период не поступало.
Жителей просят сохранять спокойствие. Телефон вызова экстренных служб – 112. По нему можно звонить и отправлять СМС.
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