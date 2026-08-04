Сигнал «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии 4 августа в 10:00

Сигнал «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии Фото: Архив КП.

4 августа в 10:30 в Удмуртии отменили сигнал «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Госкомитета региона по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Напомним, ограничения ввели в 9:00. Сообщений о ЧП в этот период не поступало.

Жителей просят сохранять спокойствие. Телефон вызова экстренных служб – 112. По нему можно звонить и отправлять СМС.

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