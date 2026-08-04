Десять остановок общественного транспорта отремонтировали на Окружной Ижевска

В порядок привели павильоны у СНТ «Пламя-3», «Весна», «Звезда», «Орбита», «Пушкинский городок-1». Фото: пресс-служба Главы и правительства Удмуртии

На Окружной Ижевска отремонтировали десять остановок общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Главы и правительства Удмуртии.

В порядок привели павильоны у СНТ «Пламя-3», «Весна», «Звезда», «Орбита», «Пушкинский городок-1». Подрядчик отремонтировал заездные карманы для автобусов, посадочные площадки и подходы к ним.

Работы провели в рамках ремонта на Окружной, где сейчас продолжается реконструкция. Дорожники обустраивают сразу шесть участков. На трех из них, от поворота на Ягул в сторону Хохряков, рабочие срезали верхний слой старого асфальта, а затем уложили еще два новых. Общая толщина покрытия составила 25 см.

Готовность дороги оценивается в 90%. Завершить работы должны до конца августа.

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