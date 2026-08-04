Пьяный водитель «Лады» вылетел с проезжей части и врезался в дерево в Сарапуле

На водителя автомобиля составили административные протоколы. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

22-летнего жителя Сарапула задержали за пьяное ДТП и уход с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла ночью 3 августа на улице Ленина в Сарапуле. Водитель «Лады Гранта» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем съехал с проезжей части, врезался в препятствие и опрокинулся. После этого молодой человек покинул место аварии.

Отмечается, что в ДТП пострадал 23-летний пассажир «Лады». Его увезли в больницу.

На водителя автомобиля составили административные протоколы, его «Ладу» задержали и увезли на спецстоянку. Факт алкогольного опьянения был подтвержден при освидетельствовании – 0,847 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

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