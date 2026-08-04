Пятерых иностранцев депортировали из Удмуртии за нелегальную торговлю

С начала года из Удмуртии выдворил 88 нарушителей миграционного закона. Фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии

В Удмуртии судебные приставы сопроводили до пункта государственной границы пятерых граждан Азербайджана, которых суд приговори к принудительному выдворению за пределы РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

Установлено, что иностранцы прибыли в нашу страну по миграционным картам, но в дальнейшем занялись торговлей овощами и фруктами. Разрешительных документов для этого они не получили.

За совершение административного правонарушения суд назначил наказание в виде штрафа и выдворения за пределы РФ. Домой они вылетели из аэропорта Перми.

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