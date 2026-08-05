Посты мониторинга качества воздуха установили в Глазове и Воткинске

В Глазове и Воткинске установили посты мониторинга атмосферного воздуха. Фото: Минприроды Удмуртии

В Глазове и Воткинске появились посты мониторинга атмосферного воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Удмуртии.

Оборудование поможет отслеживать экологическую ситуацию и снижать уровень вредных выбросов. Пост в Глазове разместили на территории детского сада № 56, в Воткинске – в школе № 5.

«Места размещения оборудования определили с учетом особенностей городской среды, расположения потенциальных источников выбросов, интенсивности транспортных потоков, розы ветров и необходимости контроля качества воздуха в местах постоянного пребывания людей», – пояснили в министерстве.

Станции работают в непрерывном режиме: фиксируют концентрации основных загрязнителей, а также метеопараметры – температуру и влажность, давление, скорость и направление ветра. Это позволяет в реальном времени оценивать экологическую обстановку, оперативно выявлять превышения и формировать объективную картину состояния воздуха в городах.

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