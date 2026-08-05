Подростка спасли на пожаре в Удмуртии

Подросток не пострадал. Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Утром 4 августа в селе Малая Пурга загорелся частный участок. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной противопожарной службы Удмуртии.

Пожарных вызвал заместитель начальника ПСЧ-37 Михаил Ашихмин, который в свободное от работы время заметил вдалеке дым и решил проверить обстановку. Подъехав ближе, он увидел, что горят надворные постройки рядом с жилым домом, вокруг никого не было. Спасатель забежал в открытые ворота, бросился в дом и начал осматривать комнаты. В одной из них он обнаружил спящего 17-летнего подростка. Михаил разбудил юношу и вывел его на улицу.

К этому моменту на место прибыли пожарные расчеты. Пламя уничтожило конюшню, сарай и имущество в них, а также повредило гараж, крыльцо и крышу дома. Общая площадь возгорания составила около 87 кв. м. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

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