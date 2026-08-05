Стоимость кв. м в новостройках Удмуртии выросла до 138 тысяч рублей

В Удмуртии выросли цены на жилье Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во втором квартале 2026 года в Удмуртии вновь выросли цены на недвижимость. Об этом сообщили в пресс-службе Удмуртстата.

Так, за три месяца средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в регионе выросла на 3% и составила 137,9 тысячи рублей. По этому показателю республика заняла шестое место среди регионов Приволжского федерального округа.

Вторичный рынок также подорожал: цена «квадрата» выросла на 2,9%, до 107,8 тысячи рублей – это седьмой результат в ПФО.

Самые дорогие квартиры в ПФО продаются в Татарстане – 202 тысячи рублей за кв. м на первичном рынке и 178,5 тысячи рублей – на вторичном. Наиболее доступные цены зафиксированы в Пензенской области (108 тысяч рублей за «квадрат» в новостройках) и Оренбургской области (92 тысячи рублей на вторичном рынке).

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