Готовность Удмуртии к отопительному сезону оценили в 42%

Готовность жилищно-коммунального комплекса Удмуртии к зиме оценили в 42%. Фото: vk.ru/igorasabin

Общая техническая готовность жилищно-коммунального комплекса Удмуртии к предстоящей зиме составляет 42%. Об этом сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона.

На данный момент котельные подготовлены на 39,7%, тепловые сети – на 53,4%, жилой фонд – на 45,3%. Наиболее высокая средняя готовность зафиксирована в Глазовском районе (81,5%), Увинском районе (75,8%), Шарканском районе (75,4%) и Вавожском районе (70,2%).

В рамках подготовки к зиме в муниципалитетах запланирован капитальный ремонт 36,4 км тепловых сетей, 3,2 км сетей горячего водоснабжения, 148,1 км водопровода и 4 км канализации. Всего предстоит обновить порядка 355 объектов ЖКХ. В июне уже отремонтировали три участка теплосетей – в Сарапульском, Увинском и Вавожском районах.

Помимо ремонтных работ, продолжается накопление запасов топлива и закупка необходимого оборудования. Ведется подготовка сетей водоснабжения и водоотведения.

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