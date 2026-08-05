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НовостиОбщество5 августа 2026 7:55

В аэропорту Ижевска возобновили прием и отправку самолетов

В Ижевске отменили ограничения на полеты
Виола Романова
В аэропорту Ижевска возобновили прием и отправку самолетов

В аэропорту Ижевска возобновили прием и отправку самолетов

Фото: Данил Иванов.

В аэропорту Ижевска сняли временный запрет на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации

Напомним, ограничения ввели 5 августа в 9:05 перед объявлением «Беспилотной опасности» и «Опасного неба». На данный момент эти сигналы продолжают действовать.

Жителей региона просят сохранять спокойствие, а в случае ЧП – звонить в 112.

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