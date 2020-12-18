Ижевчанка, похудевшая на 20 кг: «Я похудела по системе, которая разрешала есть все»

Фото предоставлено героиней публикации

- В школьные годы я весила 65 кило. Ходила в спортзал, старалась не переедать. А потом – поступила в ВУЗ, забеременела и вышла замуж. Тогда-то вес и начал расти.

Фото предоставлено героиней публикации

Аня Шарафиева признается – первое время к набору веса она относилась спокойно. В конце концов, кто из женщин не набирает лишние кило, когда ждет ребенка? Но время шло, а килограммы прибывали. Летом 2017 года ижевчанка весила почти сто кило.

– Мне повезло – у меня фигура типа «песочные часы», так что талия была всегда. Да и с моим ростом даже 70 кило – это нормально, - говорит наша героиня. - Я заметила, что что-то не так по халату. Раньше он спокойно застегивался, а тут бац! И стал мал. Дома у родителей я взвесилась – 95 кило! Это был скачок.

Постоянные стрессы сильно отразились на фигуре Анны

ЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ «БАБОЙ-ПАМЯТНИКОМ»

На Анну перестали налезать любимые обтягивающие кофточки, брюки.

- У меня не было никаких зажоров, я списала это на стресс от частых ссор с мужем. Чувствовала себя такой «бабой-памятником». Появились комплексы, стеснение, - рассказывает Анна. - Помню, на детском утреннике я участвовала в конкурсе для родителей. Все мамочки были такими худенькими, а мне было очень некомфортно. Я чувствовала, что все на меня смотрят. А раньше я вообще занималась вокалом и танцами на сцене.

Отношения с мужем становились все сложнее и тяжелее, поэтому Анна решила с ним расстаться. Поддержку девушка получила от шестилетней дочери.

– Я с этим браком мирилась ради дочки, пыталась сохранить семью, но потом ребенок повзрослел, – вспоминает Анна. – Ей ссоры не нужны были. Дочь сама мне сказала: «Давай мы будем жить вдвоем, и ты не будешь нервничать».

Больше всех ижевчанку поддержала ее дочь

ХОТЕЛА ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КРАСИВОЙ

Девушка с дочкой переехали к ее родителям. И тут Анна решила заняться собой. В соцсетях она часто видела упоминания об одном тренере. С ним занимались знакомые, некоторые блогеры его рекомендовали. Так Анна познакомилась с Романом.

– Я хотела снова почувствовать себя красивой и легкой, – делится девушка. – Мы с Романом договорились на тренировки. На первом занятии я ходила по дорожке, а он со мной знакомился. Выбрали упражнения по моему здоровью. Тренер составил программу и порекомендовал скачать специальное бесплатное приложение, которое подсчитывает калории.

Цель была одна – похудеть. Беговую дорожку исключили из-за больной спины девушки, вместо них были круговые кардиоупражнения. С финансами было туго, поэтому они с тренером сошлись на двух занятиях в неделю, плюс дополнительные тренировки в группе – они дешевле. Но больший вклад в похудение Анны внесла корректировка питания. Оно стало системным.

ЕЛА МЕНЬШЕ, ЧЕМ НУЖНО

Каждый прием пищи нужно было заносить в приложение. Оно показалось Анне очень удобным, девушка быстро к нему привыкла. Нужно было только указывать название съеденного продукта и его массу. Количество калорий показывало само приложение. Но у девушки никак не получалось питаться пять раз в день из-за учебы, да и по калориям она не набирала нужного количества.

– Есть много я вообще не люблю. Вообще не очень люблю есть. Моя проблема не в том, что объедаюсь. Я не пью газировку, не ем фастфуд. Ну бывает раз в полгода, с ребенком, может быть. Но наггетсов, ежедневной пиццы у меня нет. Я никогда не набирала нужных мне 1 700 килокалорий, ела по 1 000, по 1 200. Тренер говорил мне, чтобы я только меньше не ела – это вредно для здоровья.

За месяц тренировок Анна сбросила 3,5 килограмма

Денег на дальнейшие занятия у Анны не было. Нужно было растить дочку, учиться. За месяц она похудела на 3,5 кг. Пришлось оставить тренажерный зал, но питание по приложению девушка не бросила.

– Надо было покупать и абонемент в спортзал, и оплачивать тренера – это дорого. Но Роман меня сопровождал бесплатно еще целый месяц после того, как я прекратила у него заниматься. Я скидывала фотографии своих завтраков, обедов и ужинов. Даже летом он следил за моим результатом и хвалил.

За два месяца Анна похудела на 10 килограмм. Весы остановились на отметке 85. Через год подсчета калорий девушка решила попробовать систему «Фастинг». Питание по ней разделено: есть четко завтрак, обед и ужин. К тому же есть можно было только в течении 8-ми часов. Цель – примерно 70 кило.

Система разрешала есть все, но Анна решила ужесточить диету. Ижевчанка вычеркнула из рациона все мучное и сладкое. Завтрак в 9:00, обед в 13:00 и ужин в 17:00.

В гостях после пяти вечера Анна пила только воду

– Я убрала из рациона все вредное. Печеньки, перекусы. Обычно на ужин был только творог, например, с бананом и сметаной. Я сразу решила, что буду так есть, где бы я не находилась. Например, у родителей в гостях, если на часах было 17:30, то я вообще не ела. Пока все ужинали, я просто пила водичку. Сначала было очень тяжело, но мне помог собственный результат. Он очень мотивировал.

Еще до «Фастинга» Анна начала встречаться с молодым человеком. Он то ее и поддерживал во время сложностей. Иногда девушка работала до десяти часов вечера. Она приходила домой и хотела чем-нибудь перекусить. Тут в борьбу за похудение вступал молодой человек.

– Я плакала: «Ты хочешь, чтобы я растворилась?», а он меня поддерживал: «Тебе еще далеко до растворения, не переживай». Молодой человек вообще говорил, что худеть мне не нужно, но помогал мне добиться результатов, сдерживаться от ненужных перекусов.

Девушка не грустила по еде. Например, если она похудела на килограмм, то могла позволить себе шоколадку, которую давно хотела.

Сейчас Анна нравится самой себе

Всего за пару месяцев Анна похудела до 72 килограммов. Девушка начала ощущать себя стройной, с 50-го размера она перешла на 46. Вот только удержать результат оказалось сложнее.

НАБРАЛА ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

Летом 2019-го года Анна немного расслабилась. Появились вечерние перекусы, булочки. К зиме она набрала три кило. Затем наступил 2020-ый год. Анна заканчивала ординатуру, сдавала экзамены и не могла сразу найти работу. Пандемия также отразилась на эмоциональном состоянии ижевчанки.

– Только эту осень я набрала 4–5 килограммов, потому что она была стрессовая. Сначала я болела, лежала, как овощ. Потом и мама тяжело болела. Мы еле-еле ее выходили. Дедушка умер в больнице. Я снова набрала вес, но не критично.

Иногда Анна ходит в спортзал. Потихоньку бегает на дорожке или развивает нужные группы мышц на тренажерах. Вместе с дочерью девушка старается правильно питаться.

– Я решила снова начать питаться по системе. Я не могу сейчас начать резко, как это было раньше. Я себя люблю, себе нравлюсь. Но вечером я уже не ем, завтракаю, обедаю и ужинаю. от булочек отказалась. Хочу снова вернуться к системе «Фастинг» и сделать это не диетой, а образом жизни. Сейчас жизнь налаживается, я вижу результат!

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